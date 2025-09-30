Пожарный автомобиль подорвался во время тушения лесного пожара в Харьковской области. ФОТО

На территории Петровского лесничества в Изюмском районе Харьковской области пожарный автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете (предварительно вражеской противотанковой мине). Пострадал водитель спецтехники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.





Отмечается, что огонь охватил хвойную подстилку на площади около 23 га. К ликвидации привлечены 30 спасателей и 10 единиц техники ГСЧС, а также 10 работников и 6 единиц техники лесхоза.

На месте также работают пиротехнические расчеты ГСЧС.

