Пожарный автомобиль подорвался во время тушения лесного пожара в Харьковской области. ФОТО

На территории Петровского лесничества в Изюмском районе Харьковской области пожарный автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете (предварительно вражеской противотанковой мине). Пострадал водитель спецтехники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

подрыв авто ГСЧС на мине
подрыв авто ГСЧС на мине

Отмечается, что огонь охватил хвойную подстилку на площади около 23 га. К ликвидации привлечены 30 спасателей и 10 единиц техники ГСЧС, а также 10 работников и 6 единиц техники лесхоза.

пожарный автомобиль подорвался на мине

На месте также работают пиротехнические расчеты ГСЧС.

Там де ********* були, там загаджена територія, як радіацією!
показать весь комментарий
30.09.2025 20:18 Ответить
Щастя водія МНС-ника, що кузов, дно і борта цих старих радянських авто сталеві. Хоч трохи пригасили енергію ударної хвилі. Якби це була ******* китайська спецтехніка, куплена втридорога через фірми-прокладки, то водій би полетів під час вибуху до апостола Петра разом з цим одноразовим подежним авто, зробленим зі спеченого порошку з легких металів і висушеного китайського лайна
показать весь комментарий
30.09.2025 21:03 Ответить
 
 