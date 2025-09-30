УКР
Пожежний автомобіль підірвався під час гасіння лісової пожежі на Харківщині. ФОТО

На території Петрівського лісництва в Ізюмському районі Харківської області пожежний автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі (попередньо, ворожій протитанковій міні). Постраждав водій спецтехніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

підрив авто ДСНС на міні
підрив авто ДСНС на міні

Зазначається, що вогонь охопив хвойну підстилку на площі близько 23 га. До ліквідації залучено 30 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС, а також 10 працівників і 6 одиниць техніки лісгоспу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти цілеспрямовано атакували дроном рятувальників на Сумщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

пожежний автомобіль підірвався на міні

На місці також працюють піротехнічні розрахунки ДСНС.

