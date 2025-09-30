Пожежний автомобіль підірвався під час гасіння лісової пожежі на Харківщині. ФОТО
На території Петрівського лісництва в Ізюмському районі Харківської області пожежний автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі (попередньо, ворожій протитанковій міні). Постраждав водій спецтехніки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Зазначається, що вогонь охопив хвойну підстилку на площі близько 23 га. До ліквідації залучено 30 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС, а також 10 працівників і 6 одиниць техніки лісгоспу.
На місці також працюють піротехнічні розрахунки ДСНС.
