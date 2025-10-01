В Украине увеличилось количество утраченного и похищенного оружия. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения в Украине было потеряно и похищено более 491 тысячи единиц оружия. Это свидетельствует о почти двукратном росте этого показателя только за последний год.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Опендатабот.

Анализ данных свидетельствует, что в абсолютном большинстве случаев оружие теряют (94%), а не похищают (6%).

Чаще всего исчезают автоматы, на втором месте - охотничьи ружья. Более половины пропавшего оружия является иностранного производства. Отечественное оружие составляет лишь 17% от объема потерь. Наиболее массово оружие исчезает в крупных городах и регионах, где ведутся активные боевые действия или была оккупация. Киев лидирует по количеству пропавшего и потерянного оружия. На втором месте Донецкая область, также в пятерку лидеров входят Николаевская, Киевская и Запорожская области.







