В Украине увеличилось количество утраченного и похищенного оружия. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения в Украине было потеряно и похищено более 491 тысячи единиц оружия. Это свидетельствует о почти двукратном росте этого показателя только за последний год.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Опендатабот.

Анализ данных свидетельствует, что в абсолютном большинстве случаев оружие теряют (94%), а не похищают (6%).

Чаще всего исчезают автоматы, на втором месте - охотничьи ружья. Более половины пропавшего оружия является иностранного производства. Отечественное оружие составляет лишь 17% от объема потерь. Наиболее массово оружие исчезает в крупных городах и регионах, где ведутся активные боевые действия или была оккупация. Киев лидирует по количеству пропавшего и потерянного оружия. На втором месте Донецкая область, также в пятерку лидеров входят Николаевская, Киевская и Запорожская области.

инфографика
инфографика
инфографика

Читайте: Россия поставляет современные автоматы Калашникова итальянской мафии, - СМИ

Автор: 

МВД (9347) оружие (10455) Украина (45137) война в Украине (6371)
Дайте почитати цю статтю єрмаку і зеленському .
01.10.2025 10:48 Ответить
 
 