1 583 3

В Україні побільшало втраченої та викраденої зброї. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні було втрачено та викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї. Це свідчить про майже дворазове зростання цього показника лише за останній рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Опендатабот.

Аналіз даних свідчить, що в абсолютній більшості випадків зброю втрачають (94%), а не викрадають (6%).

Найчастіше зникають автомати, на другому місці – мисливські рушниці. Понад половина зниклої зброї є іноземного виробництва. Вітчизняна зброя становить лише 17% від обсягу втрат. Найбільш масово зброя зникає у великих містах та регіонах, де ведуться активні бойові дії або була окупація. Київ лідирує за кількістю зниклої та втраченої зброї. На другому місці Донеччина, також до п'ятірки лідерів входять Миколаївщина, Київщина та Запорізька область.

інфографіка
інфографіка
інфографіка

Читайте: Росія постачає сучасні автомати Калашникова італійській мафії , - ЗМІ

Дайте почитати цю статтю єрмаку і зеленському .
01.10.2025 10:48 Відповісти
Кому нафиг нужно терять/воровать гладкоствол???
01.10.2025 11:38 Відповісти
Наиболее массово оружие исчезает в крупных городах и регионах, где ведутся активные боевые действия или была оккупация. Киев лидирует по количеству пропавшего и потерянного оружия. Источник: https://censor.net/ru/p3577152
В нашей столице автоматы теряют чаще чем в зоне боевых действий?
01.10.2025 11:51 Відповісти
 
 