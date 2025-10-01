Сутки в Донецкой области: 1 человек погиб, 6 - ранены, оккупанты повредили 32 дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки оккупационные войска интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье ранены 2 человека, поврежден дом. В Юрьевке Криворожской громады поврежден дом.

Краматорский район

В Лимане уничтожено 2 дома и 6 хозяйственных построек. В Райгородке Николаевской громады ранен человек, повреждена линия электропередач; в Рай-Александровке поврежден дом. В Спасско-Михайловке Новодонецкой громады повреждена хозяйственная постройка. В Дружковке ранен человек. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 9 многоэтажек, 16 частных домов и аптека.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома. Всего за сутки россияне 27 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 273 человека, в том числе 53 ребенка.











