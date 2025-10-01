Доба на Донеччині: одна людина загинула, 6 поранено, окупанти пошкодили 32 будинки. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупаційні війська інтенсивно обстрілювали 3 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Добропіллі поранено 2 людини, пошкоджено будинок. У Юріївці Криворізької громади пошкоджено будинок.

Краматорський район

У Лимані знищено 2 будинки і 6 господарчих споруд. У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено лінію електропередач; у Рай-Олександрівці пошкоджено будинок. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено господарчу споруду. У Дружківці поранено людину. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 16 приватних будинків і аптеку.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки. Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 273 людини, у тому числі 53 дитини.











Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти за добу вчинили 96 обстрілів Сумщини: поранено 4 людей, понівечені будинки та медзаклад. ФОТОрепортаж