Доба на Донеччині: одна людина загинула, 6 поранено, окупанти пошкодили 32 будинки. ФОТОрепортаж
Минулої доби окупаційні війська інтенсивно обстрілювали 3 райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Добропіллі поранено 2 людини, пошкоджено будинок. У Юріївці Криворізької громади пошкоджено будинок.
Краматорський район
У Лимані знищено 2 будинки і 6 господарчих споруд. У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено лінію електропередач; у Рай-Олександрівці пошкоджено будинок. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено господарчу споруду. У Дружківці поранено людину. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 16 приватних будинків і аптеку.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 2 будинки. Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 273 людини, у тому числі 53 дитини.
