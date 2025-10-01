Принцесса Анна приехала в Киев с необъявленным визитом, - BBC. ФОТОРЕПОРТАЖ

Принцесса Великобритании Анна прибыла в Киев с необъявленным визитом, главной целью которого было привлечение внимания к трагической судьбе украинских детей, пострадавших от войны.

Об этом сообщает BBC и Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Во время визита принцесса встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Вместе они посетили Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и Михайловский златоверхий собор, где Анна почтила память детей, чьи жизни оборвала российская агрессия.

Возле мемориала погибшим детям принцесса положила мягкую игрушку, отметив: "Такой же был у моей дочери".

Кроме того, Анна побывала в Центре защиты прав ребенка, где пообщалась с подростками, которых удалось вернуть из российской депортации. Она поблагодарила сотрудников центра за работу по воссоединению детей с их семьями.

В рамках визита также состоялась встреча принцессы с Владимиром Зеленским, во время которой обсуждались дальнейшие шаги поддержки Украины со стороны Великобритании.

