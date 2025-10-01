РУС
Визит принцессы Анны в Киев
Принцесса Анна приехала в Киев с необъявленным визитом, - BBC. ФОТОРЕПОРТАЖ

Принцесса Великобритании Анна прибыла в Киев с необъявленным визитом, главной целью которого было привлечение внимания к трагической судьбе украинских детей, пострадавших от войны.

Об этом сообщает BBC и Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Принцесса Анна посетила Киев
Фото: Reuters

Во время визита принцесса встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Вместе они посетили Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и Михайловский златоверхий собор, где Анна почтила память детей, чьи жизни оборвала российская агрессия.

Возле мемориала погибшим детям принцесса положила мягкую игрушку, отметив: "Такой же был у моей дочери".

Принцесса Анна посетила Киев
Фото: Reuters

Кроме того, Анна побывала в Центре защиты прав ребенка, где пообщалась с подростками, которых удалось вернуть из российской депортации. Она поблагодарила сотрудников центра за работу по воссоединению детей с их семьями.

Принцесса Анна посетила Киев
Фото: Reuters

В рамках визита также состоялась встреча принцессы с Владимиром Зеленским, во время которой обсуждались дальнейшие шаги поддержки Украины со стороны Великобритании.

+4
перша ледя Зєльонска...
Перепрошую. а в якій статті Конституції той статус є прописаним?
01.10.2025 11:56 Ответить
+2
Це вона мабуть приїхала привернути увагу тих, хто міг і може поставити москалів на місце, щоб українські діти жили спокійно. З Британії приїхала. Логічно.
01.10.2025 11:39 Ответить
+2
В Конституції такого немає . Це неофіційний статус . Використовується виключно журналістами при подачі матеріалу в змі .
01.10.2025 12:41 Ответить
Це вона мабуть приїхала привернути увагу тих, хто міг і може поставити москалів на місце, щоб українські діти жили спокійно. З Британії приїхала. Логічно.
01.10.2025 11:39 Ответить
Не бухай з ранку.
01.10.2025 11:54 Ответить
Під час другої світової принц служив у війську, а принцеса була санітаркою.
01.10.2025 12:47 Ответить
расскажи лучше про ухылянтов
01.10.2025 13:02 Ответить
Ухилянти не дозволяють виграти час, необхідний для того, аби нищівні санкції повністю зруйнували московську економіку, а також для того, аби накопичити достатню кількість далекобійних ракет (українських і західних) для знищення стратегічних москальських об'єктів.
01.10.2025 13:10 Ответить
спасибо. а теперь про зеленского и тцк)
01.10.2025 13:26 Ответить
І результати будуть оголошені потім.... Респект!
01.10.2025 11:56 Ответить
01.10.2025 11:56 Ответить
В Конституції такого немає . Це неофіційний статус . Використовується виключно журналістами при подачі матеріалу в змі .
01.10.2025 12:41 Ответить
Неофіційний статус в офіційній інфомації про офіційні події?
Хоча, все, як в зеленому шапіто - сумбур і брехня...
01.10.2025 13:00 Ответить
Який, найух, неофіційний статус "перша леді" для ваЗЕлінової шмати???
Вона має офіційний - скумбрія. По 8 грн.
01.10.2025 13:04 Ответить
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Білецькому
01.10.2025 11:58 Ответить
я вже вагаюсь , чи Залужного голосувати чи за Білецького
01.10.2025 12:00 Ответить
піаніста не пропонувати
01.10.2025 12:01 Ответить
зе!лєнка скумбрія, така пихата сидить.
криворагульна королєвна, ****.....
01.10.2025 12:02 Ответить
Принцеса Анна приїхала до Києва з неоголошеним візитом, - BBC.

Місцевий безхатченко, провів екскурсію по Києву для принцеси Анни, під час якої вони відвідали Національний музей історії України у Другій світовій війні та Михайлівський золотоверхий собор.
01.10.2025 12:27 Ответить
Дякую принцеса за небайдужесть і підтримку.
01.10.2025 12:30 Ответить
Так вот для кого в кортеже было 5 мигалок и скорая!
01.10.2025 12:59 Ответить
 
 