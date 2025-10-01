Принцесса Анна приехала в Киев с необъявленным визитом, - BBC. ФОТОРЕПОРТАЖ
Принцесса Великобритании Анна прибыла в Киев с необъявленным визитом, главной целью которого было привлечение внимания к трагической судьбе украинских детей, пострадавших от войны.
Об этом сообщает BBC и Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Во время визита принцесса встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Вместе они посетили Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и Михайловский златоверхий собор, где Анна почтила память детей, чьи жизни оборвала российская агрессия.
Возле мемориала погибшим детям принцесса положила мягкую игрушку, отметив: "Такой же был у моей дочери".
Кроме того, Анна побывала в Центре защиты прав ребенка, где пообщалась с подростками, которых удалось вернуть из российской депортации. Она поблагодарила сотрудников центра за работу по воссоединению детей с их семьями.
В рамках визита также состоялась встреча принцессы с Владимиром Зеленским, во время которой обсуждались дальнейшие шаги поддержки Украины со стороны Великобритании.
Перепрошую. а в якій статті Конституції той статус є прописаним?
Хоча, все, як в зеленому шапіто - сумбур і брехня...
Вона має офіційний - скумбрія. По 8 грн.
криворагульна королєвна, ****.....
Місцевий безхатченко, провів екскурсію по Києву для принцеси Анни, під час якої вони відвідали Національний музей історії України у Другій світовій війні та Михайлівський золотоверхий собор.