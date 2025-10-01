Принцеса Анна приїхала до Києва з неоголошеним візитом, - BBC. ФОТОрепортаж

Принцеса Великої Британії Анна прибула до Києва з неоголошеним візитом, головною метою якого було привернення уваги до трагічної долі українських дітей, постраждалих від війни.

Про це повідомляє BBC та Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Під час візиту принцеса зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Разом вони відвідали Національний музей історії України у Другій світовій війні та Михайлівський золотоверхий собор, де Анна вшанувала пам’ять дітей, чиї життя обірвала російська агресія.

Біля меморіалу загиблим дітям принцеса поклала м’яку іграшку, зазначивши: "Такий самий був у моєї дочки".

Крім того, Анна побувала у Центрі захисту прав дитини, де поспілкувалася з підлітками, яких вдалося повернути з російської депортації. Вона подякувала співробітникам центру за роботу з возз’єднання дітей з їхніми родинами.

У межах візиту також відбулася зустріч принцеси з Володимиром Зеленським, під час якої обговорювалися подальші кроки підтримки України з боку Великої Британії.

