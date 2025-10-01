УКР
Візит принцеси Анни до Києва
3 323 11

Принцеса Анна приїхала до Києва з неоголошеним візитом, - BBC. ФОТОрепортаж

Принцеса Великої Британії Анна прибула до Києва з неоголошеним візитом, головною метою якого було привернення уваги до трагічної долі українських дітей, постраждалих від війни.

Про це повідомляє BBC та Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Принцеса Анна відвідала Київ
Фото: Reuters

Під час візиту принцеса зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Разом вони відвідали Національний музей історії України у Другій світовій війні та Михайлівський золотоверхий собор, де Анна вшанувала пам’ять дітей, чиї життя обірвала російська агресія.

Біля меморіалу загиблим дітям принцеса поклала м’яку іграшку, зазначивши: "Такий самий був у моєї дочки".

Принцеса Анна відвідала Київ
Фото: Reuters

Крім того, Анна побувала у Центрі захисту прав дитини, де поспілкувалася з підлітками, яких вдалося повернути з російської депортації. Вона подякувала співробітникам центру за роботу з возз’єднання дітей з їхніми родинами.

Принцеса Анна відвідала Київ
Фото: Reuters

У межах візиту також відбулася зустріч принцеси з Володимиром Зеленським, під час якої обговорювалися подальші кроки підтримки України з боку Великої Британії.

Автор: 

Велика Британія (5808) візит (1673) принцеса (4)
Топ коментарі
+2
перша ледя Зєльонска...
Перепрошую. а в якій статті Конституції той статус є прописаним?
показати весь коментар
01.10.2025 11:56 Відповісти
+1
Це вона мабуть приїхала привернути увагу тих, хто міг і може поставити москалів на місце, щоб українські діти жили спокійно. З Британії приїхала. Логічно.
показати весь коментар
01.10.2025 11:39 Відповісти
+1
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Білецькому
показати весь коментар
01.10.2025 11:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Це вона мабуть приїхала привернути увагу тих, хто міг і може поставити москалів на місце, щоб українські діти жили спокійно. З Британії приїхала. Логічно.
показати весь коментар
01.10.2025 11:39 Відповісти
Не бухай з ранку.
показати весь коментар
01.10.2025 11:54 Відповісти
І результати будуть оголошені потім.... Респект!
показати весь коментар
01.10.2025 11:56 Відповісти
перша ледя Зєльонска...
Перепрошую. а в якій статті Конституції той статус є прописаним?
показати весь коментар
01.10.2025 11:56 Відповісти
В Конституції такого немає . Це неофіційний статус . Використовується виключно журналістами при подачі матеріалу в змі .
показати весь коментар
01.10.2025 12:41 Відповісти
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Білецькому
показати весь коментар
01.10.2025 11:58 Відповісти
я вже вагаюсь , чи Залужного голосувати чи за Білецького
показати весь коментар
01.10.2025 12:00 Відповісти
піаніста не пропонувати
показати весь коментар
01.10.2025 12:01 Відповісти
зе!лєнка скумбрія, така пихата сидить.
криворагульна королєвна, ****.....
показати весь коментар
01.10.2025 12:02 Відповісти
Принцеса Анна приїхала до Києва з неоголошеним візитом, - BBC.

Місцевий безхатченко, провів екскурсію по Києву для принцеси Анни, під час якої вони відвідали Національний музей історії України у Другій світовій війні та Михайлівський золотоверхий собор.
показати весь коментар
01.10.2025 12:27 Відповісти
Дякую принцеса за небайдужесть і підтримку.
показати весь коментар
01.10.2025 12:30 Відповісти
 
 