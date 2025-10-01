Из-за российской атаки беспилотников в Киевской области возник пожар в 2-этажном здании. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром из-за российской атаки беспилотников на Бучанский и Вышгородский районы Киевской области возник пожар в 2-этажном здании. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

К ликвидации последствий привлекались 11 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.







