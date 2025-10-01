Через російську атаку безпілотників на Київщині виникла пожежа у 2-поверховій будівлі. ФОТОрепортаж

Вранці через російську атаку безпілотників на Бучанський та Вишгородський райони Київщини виникла пожежа у 2-поверховій будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

До ліквідації наслідків залучались 11 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.







