Через російську атаку безпілотників на Київщині виникла пожежа у 2-поверховій будівлі. ФОТОрепортаж
Вранці через російську атаку безпілотників на Бучанський та Вишгородський райони Київщини виникла пожежа у 2-поверховій будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
До ліквідації наслідків залучались 11 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.
