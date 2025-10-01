Норвежский учебный лагерь для украинских военных открыли в Польше, - Минобороны страны. ФОТОРЕПОРТАЖ
1 октября в Польше официально открылся учебный центр Camp Jomsborg для нужд украинских военных, созданный Вооруженными силами Норвегии при поддержке нескольких стран НАТО.
Об этом в среду сообщило Министерство обороны Польши, передает Цензор.НЕТ.
Церемония открытия состоялась на территории Учебного полигонного центра Сухопутных войск Демба-Липа. В мероприятии приняли участие министры обороны Польши, Норвегии и Эстонии, а также заместитель министра обороны Украины Юрий Мироненко.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что центр позволит обучать украинских военных в больших масштабах вблизи Украины. Camp Jomsborg уже называют одним из крупнейших подобных лагерей, которые когда-либо разворачивала Норвегия, с участием сотен норвежских инструкторов.
Программа обучения предусматривает максимально реалистичную симуляцию боевых действий и тематические модули, первый из которых посвящен стрессу в боевых условиях и методам его контроля. Кроме обучения украинцев, норвежские инструкторы также будут обмениваться опытом и узнавать об актуальных тенденциях на линии фронта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вслужбовців із Монако.... На відновлення !!!
Чому саме норвежці можуть ще нас навчити? де вони останнього разу воювали? Вистачає й своїх диванних теоретиків що сцяться йти в ЗСУ, але мають страйкбольні приводи.