Норвежский учебный лагерь для украинских военных открыли в Польше, - Минобороны страны. ФОТОРЕПОРТАЖ

1 октября в Польше официально открылся учебный центр Camp Jomsborg для нужд украинских военных, созданный Вооруженными силами Норвегии при поддержке нескольких стран НАТО.

Об этом в среду сообщило Министерство обороны Польши, передает Цензор.НЕТ.

Церемония открытия состоялась на территории Учебного полигонного центра Сухопутных войск Демба-Липа. В мероприятии приняли участие министры обороны Польши, Норвегии и Эстонии, а также заместитель министра обороны Украины Юрий Мироненко.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что центр позволит обучать украинских военных в больших масштабах вблизи Украины. Camp Jomsborg уже называют одним из крупнейших подобных лагерей, которые когда-либо разворачивала Норвегия, с участием сотен норвежских инструкторов.

Программа обучения предусматривает максимально реалистичную симуляцию боевых действий и тематические модули, первый из которых посвящен стрессу в боевых условиях и методам его контроля. Кроме обучения украинцев, норвежские инструкторы также будут обмениваться опытом и узнавать об актуальных тенденциях на линии фронта.

