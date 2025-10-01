РУС
Норвежский учебный лагерь для украинских военных открыли в Польше, - Минобороны страны. ФОТОРЕПОРТАЖ

1 октября в Польше официально открылся учебный центр Camp Jomsborg для нужд украинских военных, созданный Вооруженными силами Норвегии при поддержке нескольких стран НАТО.

Об этом в среду сообщило Министерство обороны Польши, передает Цензор.НЕТ.

В Польше открыли международный учебный центр для украинских военных
Фото: Минобороны Польши

Церемония открытия состоялась на территории Учебного полигонного центра Сухопутных войск Демба-Липа. В мероприятии приняли участие министры обороны Польши, Норвегии и Эстонии, а также заместитель министра обороны Украины Юрий Мироненко.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что центр позволит обучать украинских военных в больших масштабах вблизи Украины. Camp Jomsborg уже называют одним из крупнейших подобных лагерей, которые когда-либо разворачивала Норвегия, с участием сотен норвежских инструкторов.

Минобороны
Фото: Минобороны Польши

Минобороны
Фото: Минобороны Польши

Программа обучения предусматривает максимально реалистичную симуляцию боевых действий и тематические модули, первый из которых посвящен стрессу в боевых условиях и методам его контроля. Кроме обучения украинцев, норвежские инструкторы также будут обмениваться опытом и узнавать об актуальных тенденциях на линии фронта.

Норвегия (752) Польша (8872) военные учения (3500) полигон (346)
Позитив в цій події бачу лише один - не прилетить "Іскандер" по навчальному цертру.
01.10.2025 13:49 Ответить
Профілакторій для вслужбовців із Монако.... На відновлення !!!
01.10.2025 13:50 Ответить
Какие-то палатки у норвежцев комфортные. Нет бы- советские, образца 1956 года. Закаляют, емае.
01.10.2025 14:01 Ответить
*****реалістичну симуляцію бойових дій та тематичні модулі, перший з яких присвячений стресу у бойових умовах та методам його контролю...****

Чому саме норвежці можуть ще нас навчити? де вони останнього разу воювали? Вистачає й своїх диванних теоретиків що сцяться йти в ЗСУ, але мають страйкбольні приводи.
01.10.2025 14:09 Ответить
 
 