Норвезький навчальний табір для українських військових відкрили у Польщі, - Міноборони країни. ФОТОрепортаж

1 жовтня у Польщі офіційно відкрився навчальний центр Camp Jomsborg для потреб українських військових, створений Збройними силами Норвегії за підтримки кількох країн НАТО.

Про це у середу повідомило Міністерство оборони Польщі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Церемонія відкриття відбулася на території Навчального полігонного центру Сухопутних військ Демба-Ліпа. У заході взяли участь міністри оборони Польщі, Норвегії та Естонії, а також заступник міністра оборони України Юрій Мироненко.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш зазначив, що центр дозволить навчати українських військових у великих масштабах поблизу України. Camp Jomsborg вже називають одним із найбільших подібних таборів, які будь-коли розгортала Норвегія, з участю сотень норвезьких інструкторів.

Програма навчання передбачає максимально реалістичну симуляцію бойових дій та тематичні модулі, перший з яких присвячений стресу у бойових умовах та методам його контролю. Крім навчання українців, норвезькі інструктори також обмінюватимуться досвідом та дізнаватимуться про актуальні тенденції на лінії фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія побудувала полігон у Польщі для навчання українських військових