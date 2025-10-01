Норвезький навчальний табір для українських військових відкрили у Польщі, - Міноборони країни. ФОТОрепортаж
1 жовтня у Польщі офіційно відкрився навчальний центр Camp Jomsborg для потреб українських військових, створений Збройними силами Норвегії за підтримки кількох країн НАТО.
Про це у середу повідомило Міністерство оборони Польщі, передає Цензор.НЕТ.
Церемонія відкриття відбулася на території Навчального полігонного центру Сухопутних військ Демба-Ліпа. У заході взяли участь міністри оборони Польщі, Норвегії та Естонії, а також заступник міністра оборони України Юрій Мироненко.
Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш зазначив, що центр дозволить навчати українських військових у великих масштабах поблизу України. Camp Jomsborg вже називають одним із найбільших подібних таборів, які будь-коли розгортала Норвегія, з участю сотень норвезьких інструкторів.
Програма навчання передбачає максимально реалістичну симуляцію бойових дій та тематичні модулі, перший з яких присвячений стресу у бойових умовах та методам його контролю. Крім навчання українців, норвезькі інструктори також обмінюватимуться досвідом та дізнаватимуться про актуальні тенденції на лінії фронту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вслужбовців із Монако.... На відновлення !!!
Чому саме норвежці можуть ще нас навчити? де вони останнього разу воювали? Вистачає й своїх диванних теоретиків що сцяться йти в ЗСУ, але мають страйкбольні приводи.