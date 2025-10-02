Повреждены объекты железной дороги, которые можно будет восстановить только после победы, - Семенихин об атаке на Конотоп. ФОТО

В ночь на 2 октября российские военные обстреляли Конотоп в Сумской области. Есть повреждения жилых и нежилых зданий, авто. Обошлось без травмированных и жертв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал "Суспільному" городской голова Артем Семенихин.

По их данным, в громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, нежилые здания, многоквартирный дом, 2 частных дома, легковой автомобиль, заведение внешкольного образования.

"Это тяжелый удар. Повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, которые можно будет восстановить только после победы. Погорело много чего. Все живы, слава Богу", - сообщил Семенихин в эфире Суспільне. Студия.







Напомним, с утра 1 октября до утра 2 октября 2025 года российские войска обстреляли 43 населенных пункта в 21 территориальной громаде Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Конотопском районах.

