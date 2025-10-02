Повреждены объекты железной дороги, которые можно будет восстановить только после победы, - Семенихин об атаке на Конотоп. ФОТО
В ночь на 2 октября российские военные обстреляли Конотоп в Сумской области. Есть повреждения жилых и нежилых зданий, авто. Обошлось без травмированных и жертв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал "Суспільному" городской голова Артем Семенихин.
По их данным, в громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, нежилые здания, многоквартирный дом, 2 частных дома, легковой автомобиль, заведение внешкольного образования.
"Это тяжелый удар. Повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, которые можно будет восстановить только после победы. Погорело много чего. Все живы, слава Богу", - сообщил Семенихин в эфире Суспільне. Студия.
Напомним, с утра 1 октября до утра 2 октября 2025 года российские войска обстреляли 43 населенных пункта в 21 территориальной громаде Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Конотопском районах.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шаурма понад усе!
.
готували транспортну інфраструктуру України, до її функціонування в умовах Особливого Періоду, з 2014 року!?!?!
Яценюк і гройсман, теж, щось там за Регламентом КМУ, робили, бо стенограми х балачок в Будинку Уряду, не горять у 21 столітті!!
Західні Партнери, це можуть і підтвердити, у разі звернення слідчих ГПУ СБУ НАБУ сап БЕБ …. Апаратні можливості для цього, є!!
. Навіть якщо кримську область віддадуть або Херсонщину до Острова і Правого берега - їхні статки не постраждають.
Для них перемога це залишитись при владі .