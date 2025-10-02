УКР
Пошкоджені об’єкти залізниці, які можна буде відновити лише після перемоги, - Семеніхін про атаку на Конотоп. ФОТО

У ніч проти 2 жовтня російські військові обстріляли Конотоп на Сумщині. Є пошкодження житлових та нежитлових будівель, авто. Минулося бех травмованих та жертв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів "Суспільному" міський голова Артем Семеніхін.

За їх даними, у громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові будівлі, багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки, легковий автомобіль, заклад позашкільної освіти.

Також читайте: Конотоп на Сумщині під масованою атакою "шахедів": у місті низка вибухів

"Це тяжкий удар. Пошкоджені об'єкти залізничної інфраструктури, які можна буде відновити лише після перемоги. Погоріло багато чого. Всі живі, дякувати Богу", — повідомив Семеніхін в ефірі Суспільне. Студія.

Конотоп 2 жовтня 2025 року
Конотоп 2 жовтня 2025 року
Конотоп 2 жовтня 2025 року

Нагадаємо, з ранку 1 жовтня до ранку 2 жовтня 2025 року російські війська обстріляли 43 населених пункти в 21 територіальній громаді Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах. 

Главное не забыть оплатить электроэнергию выработанную на солнстанциях на оккупированных территориях и выдать зарплату чинушкам оккупированных городов отсиживающихся в парижах.
02.10.2025 11:13 Відповісти
+💯 👍🏿!

Шаурма понад усе!

.
02.10.2025 11:52 Відповісти
Добре, що МАБУТЬ, керівники в Уряді - гончарук, шмигаль, купа держсекретарів, міністри КМУ, самі міністри, секретарі РНБОУ, Укрзалізниці, не дарма ж, зади відсиджувалися на посадах, а завчасно і фахово, як це і передбачено, ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
готували транспортну інфраструктуру України, до її функціонування в умовах Особливого Періоду, з 2014 року!?!?!
Яценюк і гройсман, теж, щось там за Регламентом КМУ, робили, бо стенограми х балачок в Будинку Уряду, не горять у 21 столітті!!
Західні Партнери, це можуть і підтвердити, у разі звернення слідчих ГПУ СБУ НАБУ сап БЕБ …. Апаратні можливості для цього, є!!
02.10.2025 11:23 Відповісти
Не смійте вживати слово "перемога", ******** зелені! Ви, тварі, зробили все, що б її ніколи не було!
02.10.2025 11:32 Відповісти
Для них перемога це "просто перєстать стрєлять"
. Навіть якщо кримську область віддадуть або Херсонщину до Острова і Правого берега - їхні статки не постраждають.
Для них перемога це залишитись при владі .
02.10.2025 12:08 Відповісти
Семеніхін не зелений і ніколи ним не був...
02.10.2025 12:13 Відповісти
Для ботів самі знаєте кого, це не має ніякого значення. Раз проти їхнього кумира - зелений ********.
02.10.2025 14:44 Відповісти
 
 