Пошкоджені об’єкти залізниці, які можна буде відновити лише після перемоги, - Семеніхін про атаку на Конотоп. ФОТО
У ніч проти 2 жовтня російські військові обстріляли Конотоп на Сумщині. Є пошкодження житлових та нежитлових будівель, авто. Минулося бех травмованих та жертв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів "Суспільному" міський голова Артем Семеніхін.
За їх даними, у громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові будівлі, багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки, легковий автомобіль, заклад позашкільної освіти.
"Це тяжкий удар. Пошкоджені об'єкти залізничної інфраструктури, які можна буде відновити лише після перемоги. Погоріло багато чого. Всі живі, дякувати Богу", — повідомив Семеніхін в ефірі Суспільне. Студія.
Нагадаємо, з ранку 1 жовтня до ранку 2 жовтня 2025 року російські війська обстріляли 43 населених пункти в 21 територіальній громаді Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.
