Конотоп на Сумщині під масованою атакою "шахедів": у місті низка вибухів
Місто Конотоп Сумської області вже 5-й день перебуває під масованою атакою російських ударних дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.
За його словами, у місті з 18:00 лунають вибухи. Над містом кружляє до 8 "шахедів".
"Пункти незламності вже готові приймати людей! Вода, інтернет, тепло, світло!" - зазначив він.
Нагадаємо, у Конотопі на Сумщині пролунала низка вибухів зранку 28 вересня. Двоє поранених.
У понеділок вранці, 29 вересня, російські дрони атакували Конотоп. У місті пролунали вибухи.
