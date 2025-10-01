Конотоп на Сумщині під масованою атакою "шахедів": у місті низка вибухів

Місто Конотоп Сумської області вже 5-й день перебуває під масованою атакою російських ударних дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

За його словами, у місті з 18:00 лунають вибухи. Над містом кружляє до 8 "шахедів".

"Пункти незламності вже готові приймати людей! Вода, інтернет, тепло, світло!" - зазначив він.

