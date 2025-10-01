УКР
Конотоп на Сумщині під масованою атакою "шахедів": у місті низка вибухів

Шахеди атакували Конотоп

Місто Конотоп Сумської області вже 5-й день перебуває під масованою атакою російських ударних дронів. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

За його словами, у місті з 18:00 лунають вибухи. Над містом кружляє до 8 "шахедів".

"Пункти незламності вже готові приймати людей! Вода, інтернет, тепло, світло!" - зазначив він.

Нагадаємо, у Конотопі на Сумщині пролунала низка вибухів зранку 28 вересня. Двоє поранених. 

У понеділок вранці, 29 вересня, російські дрони атакували Конотоп. У місті пролунали вибухи.

Автор: 

Конотоп (125) обстріл (31124) Сумська область (4276) Конотопський район (43) війна в Україні (6418)
Низька?....ага всіх перехоплюють перехоплювачі від зеленої шмарклі.....
01.10.2025 18:34 Відповісти
01.10.2025 18:34 Відповісти
Знищують залізничну і енергетичну інфраструктуру... А у відповідь - відосик з черговими потужними погрозами.
01.10.2025 18:38 Відповісти
01.10.2025 18:38 Відповісти
Де ж дрони-перехоплювачі,анонсовані Вованом в вечірніх відосах.Що не будь скаже,що пердне- розвіялось.Коли ж воно все буде?Одне тринділово.
01.10.2025 18:38 Відповісти
01.10.2025 18:38 Відповісти
При цій владі буде жопа після потужної брехні
01.10.2025 18:41 Відповісти
01.10.2025 18:41 Відповісти
По ранковим новинам збивають 90%+ повітряних цілей .А виявляється "Пункти незламності вже готові приймати людей! Вода, інтернет, тепло, світло!" - зазначив він

Дуже потужно
Дуже потужно

01.10.2025 18:39 Відповісти
01.10.2025 18:39 Відповісти
Зараз ще ні жодного не збили....ж до.сполучення все....
01.10.2025 18:49 Відповісти
01.10.2025 18:49 Відповісти
В нас тама сама херня,все долітає.
01.10.2025 18:58 Відповісти
01.10.2025 18:58 Відповісти
Не сціть! В нас дронова завіса. Хлопці вже поїхали ЄС вчити.
01.10.2025 19:19 Відповісти
01.10.2025 19:19 Відповісти
 
 