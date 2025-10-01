Конотоп на Сумщине под массированной атакой "Шахедов": в городе серия взрывов

Город Конотоп на Сумщине уже 5-й день находится под массированной атакой российских ударных дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

По его словам, в городе с 18:00 раздаются взрывы. Над городом кружит до 8 "Шахедов".

"Пункты несокрушимости уже готовы принимать людей! Вода, интернет, тепло, свет!" - отметил он.

