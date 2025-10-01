РУС
Конотоп на Сумщине под массированной атакой "Шахедов": в городе серия взрывов

Шахиды атаковали Конотоп

Город Конотоп на Сумщине уже 5-й день находится под массированной атакой российских ударных дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

По его словам, в городе с 18:00 раздаются взрывы. Над городом кружит до 8 "Шахедов".

"Пункты несокрушимости уже готовы принимать людей! Вода, интернет, тепло, свет!" - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Конотопе прогремели взрывы во время атаки дронами: ранен пожилой мужчина

Напомним, в Конотопе на Сумщине прогремел ряд взрывов утром 28 сентября. Двое раненых.

В понедельник утром, 29 сентября, российские дроны атаковали Конотоп. В городе прогремели взрывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты изменили тактику во время атаки "шахедами" на Конотоп, - мэр Семенихин

Конотоп (137) обстрел (29785) Сумская область (3711) Конотопский район (41) война в Украине (6371)
Низька?....ага всіх перехоплюють перехоплювачі від зеленої шмарклі.....
01.10.2025 18:34 Ответить
Знищують залізничну і енергетичну інфраструктуру... А у відповідь - відосик з черговими потужними погрозами.
01.10.2025 18:38 Ответить
Де ж дрони-перехоплювачі,анонсовані Вованом в вечірніх відосах.Що не будь скаже,що пердне- розвіялось.Коли ж воно все буде?Одне тринділово.
01.10.2025 18:38 Ответить
При цій владі буде жопа після потужної брехні
01.10.2025 18:41 Ответить
По ранковим новинам збивають 90%+ повітряних цілей .А виявляється "Пункти незламності вже готові приймати людей! Вода, інтернет, тепло, світло!" - зазначив він Джерело: https://censor.net/ua/n3577275
Дуже потужно

01.10.2025 18:39 Ответить
Зараз ще ні жодного не збили....ж до.сполучення все....
01.10.2025 18:49 Ответить
В нас тама сама херня,все долітає.
01.10.2025 18:58 Ответить
 
 