Конотоп на Сумщине под массированной атакой "Шахедов": в городе серия взрывов
Город Конотоп на Сумщине уже 5-й день находится под массированной атакой российских ударных дронов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.
По его словам, в городе с 18:00 раздаются взрывы. Над городом кружит до 8 "Шахедов".
"Пункты несокрушимости уже готовы принимать людей! Вода, интернет, тепло, свет!" - отметил он.
Напомним, в Конотопе на Сумщине прогремел ряд взрывов утром 28 сентября. Двое раненых.
В понедельник утром, 29 сентября, российские дроны атаковали Конотоп. В городе прогремели взрывы.
