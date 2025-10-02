РУС
Вражеским обстрелам подверглись Никопольщина и Синельниковщина: повреждены дома и магазин. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 2 октября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение дня российские войска терроризировали Никопольщину. Атаковали из тяжелой артиллерии и направляли дроны. Раздавались взрывы в райцентре, Мировской и Покровской громадах.

В результате вражеских атак повреждены частный дом, магазин, здание, которое не эксплуатировалось.

Обстрелы Никопольщины 2 октября

На Синельниковщине враг целился БпЛА по Межевской громаде. Горели дом местных и гараж.

Отмечается, что люди невредимы.

обстрел (29800) Никополь (1197) Днепропетровская область (4519) Никопольский район (458) Синельниковский район (274)
