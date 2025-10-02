УКР
Ворожих обстрілів зазнали Нікопольщина та Синельниківщина: пошкоджено будинки й магазин. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 2 жовтня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом дня російські війська тероризували Нікопольщину. Атакували з важкої артилерії та скеровували дрони. Лунали вибухи у райцентрі, Мирівській і Покровській громадах.

Унаслідок ворожих атак пошкоджені приватний будинок, магазин, будівля, що не експлуатувалася.

Обстріли Нікопольщини 2 жовтня

На Синельниківщини ворог цілив БпЛА по Межівській громаді. Горіли оселя місцевих і гараж.

Зазначається, що люди неушкоджені.

Обстріли Нікопольщини 2 жовтня
Обстріли Нікопольщини 2 жовтня

