Ворожих обстрілів зазнали Нікопольщина та Синельниківщина: пошкоджено будинки й магазин. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 2 жовтня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, протягом дня російські війська тероризували Нікопольщину. Атакували з важкої артилерії та скеровували дрони. Лунали вибухи у райцентрі, Мирівській і Покровській громадах.
Унаслідок ворожих атак пошкоджені приватний будинок, магазин, будівля, що не експлуатувалася.
На Синельниківщини ворог цілив БпЛА по Межівській громаді. Горіли оселя місцевих і гараж.
Зазначається, що люди неушкоджені.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль