БПЛА добрались до Пермского края: подтверждена атака на завод химикатов. ФОТО

Губернатор Пермского края РФ Дмитрий Махонин утром 3 октября подтвердил, что ночью украинские беспилотники атаковали Березники, где расположен завод аммиачной селитры и других химикатов "Азот". Губернатор утверждает, что была кратковременная остановка технологического цикла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC и российские телеграм-каналы.

"Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет. На "Азоте" была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает", - заявил губернатор.

Отмечается, вечером 2 октября местные жители сообщили о двух сильных взрывах в районе "Азота".

Мэр Березников Алексей Казаченко тогда же объявил, что на заводе произошла "кратковременная остановка технологического цикла" и что завод уже работает в обычном режиме. О беспилотниках Казаченко ничего не сообщил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспилотники атаковали аэродромы Бельбек и Кача в оккупированном Крыму, - местные паблики





