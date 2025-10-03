РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10217 посетителей онлайн
Новости Фото Атаки БпЛА по РФ
1 960 11

БПЛА добрались до Пермского края: подтверждена атака на завод химикатов. ФОТО

Губернатор Пермского края РФ Дмитрий Махонин утром 3 октября подтвердил, что ночью украинские беспилотники атаковали Березники, где расположен завод аммиачной селитры и других химикатов "Азот". Губернатор утверждает, что была кратковременная остановка технологического цикла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC и российские телеграм-каналы.

"Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет. На "Азоте" была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает", - заявил губернатор.

Отмечается, вечером 2 октября местные жители сообщили о двух сильных взрывах в районе "Азота".

Мэр Березников Алексей Казаченко тогда же объявил, что на заводе произошла "кратковременная остановка технологического цикла" и что завод уже работает в обычном режиме. О беспилотниках Казаченко ничего не сообщил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспилотники атаковали аэродромы Бельбек и Кача в оккупированном Крыму, - местные паблики

Атака на Пермский край
Атака на Пермский край
Атака на Пермский край

Автор: 

беспилотник (4355) Удары по РФ (561)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Фламінго на підльоті
показать весь комментарий
03.10.2025 09:22 Ответить
+4
если даже и 1 из 70 за 1700 км долетит и попадет то это успех,или ты клоун думаешь что мы запустили 20 дронов и 19 прилетели...бугагашечьки клоуняра диванная цензурятная
показать весь комментарий
03.10.2025 09:30 Ответить
+2
Вона вибухне якщо наскладована в закритому приміщенні яке ще треба пробити.
показать весь комментарий
03.10.2025 09:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вилетіло 20 долетіло 1-2...
показать весь комментарий
03.10.2025 09:18 Ответить
Фламінго на підльоті
показать весь комментарий
03.10.2025 09:22 Ответить
если даже и 1 из 70 за 1700 км долетит и попадет то это успех,или ты клоун думаешь что мы запустили 20 дронов и 19 прилетели...бугагашечьки клоуняра диванная цензурятная
показать весь комментарий
03.10.2025 09:30 Ответить
Це нормальний %, приблизно як і в шахедів, просто треба шоб вилітало сотнями.
показать весь комментарий
03.10.2025 09:34 Ответить
1-2 дрони можуть завдати багато шкоди. Передивись відео як дрон влучає у будівлю і які наслідки, таких відео багато.
показать весь комментарий
03.10.2025 09:40 Ответить
Для того щоб добре бабахнула аміачна селітра "мопеди" не зовсім ефективні.
показать весь комментарий
03.10.2025 09:24 Ответить
аміачна селітра вибухає навіть при неправильному зберіганні, некажучи вже про вибух дрона поруч....
показать весь комментарий
03.10.2025 09:41 Ответить
Вона вибухне якщо наскладована в закритому приміщенні яке ще треба пробити.
показать весь комментарий
03.10.2025 09:46 Ответить
А могло б бути й так:

Бейрут, 2020
показать весь комментарий
03.10.2025 09:50 Ответить
вообще то это все летающие холодильники
показать весь комментарий
03.10.2025 09:53 Ответить
Хімія хімія
Тріколорка сіняя ..
показать весь комментарий
03.10.2025 09:49 Ответить
 
 