БПЛА добрались до Пермского края: подтверждена атака на завод химикатов. ФОТО
Губернатор Пермского края РФ Дмитрий Махонин утром 3 октября подтвердил, что ночью украинские беспилотники атаковали Березники, где расположен завод аммиачной селитры и других химикатов "Азот". Губернатор утверждает, что была кратковременная остановка технологического цикла.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC и российские телеграм-каналы.
"Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет. На "Азоте" была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает", - заявил губернатор.
Отмечается, вечером 2 октября местные жители сообщили о двух сильных взрывах в районе "Азота".
Мэр Березников Алексей Казаченко тогда же объявил, что на заводе произошла "кратковременная остановка технологического цикла" и что завод уже работает в обычном режиме. О беспилотниках Казаченко ничего не сообщил.
