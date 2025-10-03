БпЛА дісталися Пермського краю: підтверджено атаку на завод хімікатів. ВІДЕО+ФОТО

Губернатор Пермського краю РФ Дмитро Махонін вранці 3 жовтня підтвердив, що вночі українські безпілотники атакували Березники, де розташований завод аміачної селітри та інших хімікатів "Азот". Губернатор стверджує, що була короткочасна зупинка технологічного циклу.

"Постраждав двоквартирний житловий будинок. На щастя, жертв немає. На "Азоті" була короткочасна зупинка технологічного циклу, зараз підприємство працює в штатному режимі. Загроз екологічній ситуації немає, безпеці жителів нічого не загрожує", - заявив губернатор.

Зазначається, ввечері 2 жовтня місцеві мешканці повідомили про два сильні вибухи у районі "Азоту".

Мер Березників Олексій Казаченко тоді ж оголосив, що на заводі сталася "короткочасна зупинка технологічного циклу" і що завод вже працює в звичайному режимі. Про безпілотники Казаченко нічого не повідомив.

