3 582 17

БпЛА дісталися Пермського краю: підтверджено атаку на завод хімікатів. ВІДЕО+ФОТО

Губернатор Пермського краю РФ Дмитро Махонін вранці  3 жовтня  підтвердив, що вночі українські безпілотники атакували Березники, де розташований завод аміачної селітри та інших хімікатів "Азот".  Губернатор стверджує, що була короткочасна зупинка технологічного циклу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC та російські телеграм-канали.

Увага! Ненормативна лексика!

"Постраждав двоквартирний житловий будинок. На щастя, жертв немає. На "Азоті" була короткочасна зупинка технологічного циклу, зараз підприємство працює в штатному режимі. Загроз екологічній ситуації немає, безпеці жителів нічого не загрожує", - заявив губернатор.

Зазначається,  ввечері 2 жовтня місцеві мешканці повідомили про два сильні вибухи у районі "Азоту".

Мер Березників Олексій Казаченко тоді ж оголосив, що на заводі сталася "короткочасна зупинка технологічного циклу" і що завод вже працює в звичайному режимі. Про безпілотники Казаченко нічого не повідомив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували аеродроми Бельбек і Кача в окупованому Криму, - місцеві пабліки

Атака на Пермський край
Атака на Пермський край
Атака на Пермський край

Топ коментарі
+7
Фламінго на підльоті
показати весь коментар
03.10.2025 09:22 Відповісти
+3
Це нормальний %, приблизно як і в шахедів, просто треба шоб вилітало сотнями.
показати весь коментар
03.10.2025 09:34 Відповісти
+3
аміачна селітра вибухає навіть при неправильному зберіганні, некажучи вже про вибух дрона поруч....
показати весь коментар
03.10.2025 09:41 Відповісти
Вилетіло 20 долетіло 1-2...
показати весь коментар
03.10.2025 09:18 Відповісти
Фламінго на підльоті
показати весь коментар
03.10.2025 09:22 Відповісти
Відразу за паляницею, пеклом, трембітою та іншими уявними, б.....
показати весь коментар
03.10.2025 10:43 Відповісти
1 из 70 - это не просто "успех", это "грандиозный успех"!!!
показати весь коментар
03.10.2025 10:25 Відповісти
Це нормальний %, приблизно як і в шахедів, просто треба шоб вилітало сотнями.
показати весь коментар
03.10.2025 09:34 Відповісти
1-2 дрони можуть завдати багато шкоди. Передивись відео як дрон влучає у будівлю і які наслідки, таких відео багато.
показати весь коментар
03.10.2025 09:40 Відповісти
Для того щоб добре бабахнула аміачна селітра "мопеди" не зовсім ефективні.
показати весь коментар
03.10.2025 09:24 Відповісти
аміачна селітра вибухає навіть при неправильному зберіганні, некажучи вже про вибух дрона поруч....
показати весь коментар
03.10.2025 09:41 Відповісти
Вона вибухне якщо наскладована в закритому приміщенні яке ще треба пробити.
показати весь коментар
03.10.2025 09:46 Відповісти
А могло б бути й так:

Бейрут, 2020
показати весь коментар
03.10.2025 09:50 Відповісти
вообще то это все летающие холодильники
показати весь коментар
03.10.2025 09:53 Відповісти
Хімія хімія
Тріколорка сіняя ..
показати весь коментар
03.10.2025 09:49 Відповісти
Усі заводи виробництва селітри треба знищити як і усі портові термінали що вантажать добрива з раши
показати весь коментар
03.10.2025 10:33 Відповісти
Результативність? Хрін цілих, та хрін десятих? Потужно.
показати весь коментар
03.10.2025 10:37 Відповісти
Нам сьогодні і недавно пригасили багато енергетики, а ми? Треба вибивати трансформатори у прикордонні росії з поступовим переміщенням до Уралу. Але складається враження, що нам знов заборонили атакувати росію. Як це все набридло.
показати весь коментар
03.10.2025 10:40 Відповісти
 
 