Оккупанты атаковали Запорожье 615 раз: ранены мирные жители, повреждены дома, уничтожен гараж и автомобиль. ФОТОрепортаж

В течение суток войска РФ нанесли 615 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области, использовав авиацию, РСЗО, артиллерию и более 390 дронов различных типов. Больше всего пострадали Камышеваская и Кушугумская громады, куда россияне сбросили авиабомбы и направили FPV-дроны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

В результате обстрелов ранения получили 50-летняя женщина и 29-летний мужчина, которые сейчас находятся под наблюдением врачей. Взрывами повреждены жилые дома, инфраструктура, уничтожены гараж и автомобиль.

Смотрите также: Украинские защитники уничтожили российскую ДРГ, которая проникла в село Вербовое, чтобы снять видео с флагом РФ. ВИДЕО

Тим часом у Воронєжі тиша.
03.10.2025 09:56 Ответить
Поки що...🤔🧐😁
03.10.2025 10:59 Ответить
Тиша вона така, буває оманливою... особливо в ваааароніжє😝😝😝😝😜🤪
03.10.2025 11:00 Ответить
 
 