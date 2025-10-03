Оккупанты атаковали Запорожье 615 раз: ранены мирные жители, повреждены дома, уничтожен гараж и автомобиль. ФОТОрепортаж
В течение суток войска РФ нанесли 615 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области, использовав авиацию, РСЗО, артиллерию и более 390 дронов различных типов. Больше всего пострадали Камышеваская и Кушугумская громады, куда россияне сбросили авиабомбы и направили FPV-дроны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
В результате обстрелов ранения получили 50-летняя женщина и 29-летний мужчина, которые сейчас находятся под наблюдением врачей. Взрывами повреждены жилые дома, инфраструктура, уничтожены гараж и автомобиль.
