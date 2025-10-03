Окупанти атакували Запоріжжя 615 разів: поранені мирні жителі, пошкоджено будинки, знищено гараж і авто. ФОТОрепортаж

Протягом доби війська РФ завдали 615 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області, використавши авіацію, РСЗВ, артилерію та понад 390 дронів різних типів. Найбільше постраждали Комишуваська та Кушугумська громади, куди росіяни скинули авіабомби та спрямували FPV-дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Унаслідок обстрілів поранення отримали 50-річна жінка та 29-річний чоловік, які нині перебувають під наглядом лікарів. Вибухами пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, знищено гараж і автівку.









