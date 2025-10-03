Россия обстреляла ферму в Харьковской области: погибли 13 тысяч свиней. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию в Нововодолажской громаде Харьковской области.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

В результате атаки погибли около 13 тысяч свиней. Также ранения получил один из работников предприятия.

На месте попадания возник масштабный пожар. Огонь охватил восемь зданий для содержания животных общей площадью более 13,6 тысячи квадратных метров.

