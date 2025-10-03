РУС
11226 посетителей онлайн
2 074 9

Россия обстреляла ферму в Харьковской области: погибли 13 тысяч свиней. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию в Нововодолажской громаде Харьковской области.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

РФ нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию

В результате атаки погибли около 13 тысяч свиней. Также ранения получил один из работников предприятия.

На месте попадания возник масштабный пожар. Огонь охватил восемь зданий для содержания животных общей площадью более 13,6 тысячи квадратных метров.

обстрел свинофермы
животные (946) обстрел (29800) Харьковская область (1665)
Коли вбивають своїх же сородичів це вже остання стадія деградації
03.10.2025 10:24 Ответить
Наводчикі працюють активно, тому що їм платятть і НАЙМАЮТЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕГРАМ
03.10.2025 10:29 Ответить
Хай шукають навідника серед "друзів" власника. 13 тисяч свиней в одному сараю не розмістиш, це велика територія.
03.10.2025 10:35 Ответить
загорілись 8 будівель
власнику, маючи таке стало свиней, не треба було жлобитись на протипожежній безпеці.
особливо під час війни

.
03.10.2025 11:18 Ответить
боже мій, це капець, чим же завинили бідні тварини... це ж був чийсь бізнес також...
03.10.2025 10:41 Ответить
Значить конкурент любітєль руцкаго міра..а може просто проросійська наволоч позаздрила...
03.10.2025 10:51 Ответить
Сіій "братський народ" атакували.
03.10.2025 10:49 Ответить
13600 м2. Тобто, в квадраті 116*116 м було розміщено 13 тисяч свиней. По одній свині на 1 м2.
03.10.2025 10:56 Ответить
теж видається що власник залишив збитки.

.
03.10.2025 11:19 Ответить
 
 