Росія обстріляла ферму на Харківщині: загинули 13 тисяч свиней. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару по сільськогосподарському підприємству у Нововодолазькій громаді Харківської області.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

РФ завдали удару по сільськогосподарському підприємству

Унаслідок атаки загинули близько 13 тисяч свиней. Також поранення отримав один із працівників підприємства.

На місці влучання виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив вісім будівель для утримання тварин загальною площею понад 13,6 тисячі квадратних метрів.

обстріл свиноферми
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Запоріжжя 615 разів: поранені мирні жителі, пошкоджено будинки, знищено гараж і авто. ФОТОрепортаж

тварини (483) обстріл (31158) Харківська область (1689)
Коли вбивають своїх же сородичів це вже остання стадія деградації
показати весь коментар
03.10.2025 10:24 Відповісти
Наводчикі працюють активно, тому що їм платятть і НАЙМАЮТЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕГРАМ
показати весь коментар
03.10.2025 10:29 Відповісти
Хай шукають навідника серед "друзів" власника. 13 тисяч свиней в одному сараю не розмістиш, це велика територія.
показати весь коментар
03.10.2025 10:35 Відповісти
загорілись 8 будівель
власнику, маючи таке стало свиней, не треба було жлобитись на протипожежній безпеці.
особливо під час війни

показати весь коментар
03.10.2025 11:18 Відповісти
боже мій, це капець, чим же завинили бідні тварини... це ж був чийсь бізнес також...
показати весь коментар
03.10.2025 10:41 Відповісти
Значить конкурент любітєль руцкаго міра..а може просто проросійська наволоч позаздрила...
показати весь коментар
03.10.2025 10:51 Відповісти
Сіій "братський народ" атакували.
показати весь коментар
03.10.2025 10:49 Відповісти
13600 м2. Тобто, в квадраті 116*116 м було розміщено 13 тисяч свиней. По одній свині на 1 м2.
показати весь коментар
03.10.2025 10:56 Відповісти
теж видається що власник залишив збитки.

показати весь коментар
03.10.2025 11:19 Відповісти
 
 