Росія обстріляла ферму на Харківщині: загинули 13 тисяч свиней. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару по сільськогосподарському підприємству у Нововодолазькій громаді Харківської області.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок атаки загинули близько 13 тисяч свиней. Також поранення отримав один із працівників підприємства.

На місці влучання виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив вісім будівель для утримання тварин загальною площею понад 13,6 тисячі квадратних метрів.

