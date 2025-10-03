Сутки в Донецкой области: погиб 1 человек, еще 4 получили ранения, повреждены 42 жилых дома. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупационные войска интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье повреждены 2 многоэтажки и административное здание.

Краматорский район

В Райгородке Николаевской громады повреждены 3 дома. В Славянске разрушено хозяйственное сооружение, повреждены 3 производственных помещения. В Краматорске повреждена трехэтажка и 2 грузовика. В Новодонецком повреждены 3 админздания и 9 домов, сгорело 5 автомобилей; в Иверском повреждены 2 нежилых помещения; в Спасско-Михайловке - дом, грузовик и комбайн. В Райском Дружковской громады ранен человек. В Константиновке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 9 частных домов, 2 многоэтажки и 2 автомобиля.

Бахмутский район

В Северске повреждено 6 домов. Всего за сутки россияне 35 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 363 человека, в том числе 16 детей.

