Доба на Донеччині: загинула одна людина, 4 зазнали поранення, пошкоджено 42 житлові будинки. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупаційні війська інтенсивно обстрілювали 3 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено 2 багатоповерхівки та адміністративну будівлю.

Краматорський район

У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 3 будинки. У Слов'янську зруйновано господарчу споруду, пошкоджено 3 виробничі приміщення. У Краматорську пошкоджено триповерхівку та 2 вантажівки. У Новодонецькому пошкоджено 3 адмінбудівлі і 9 будинків, згоріло 5 автівок; в Іверському пошкоджено 2 нежитлові приміщення; у Спасько-Михайлівці — будинок, вантажівку і комбайн. У Райському Дружківської громади поранено людину. У Костянтинівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 автівки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків. Всього за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 363 людини, у тому числі 16 дітей.

