Гражданский из Бучи, похищенный оккупантами в 2022 году, вернулся из плена, - мэр Федорук. ФОТО

Во время обмена пленными 2 октября домой вернулся гражданский Сергей Ахметов, которого российские военные похитили в городе Буча еще в марте 2022 года.

Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

Как отмечает "Медийная инициатива за права человека", Ахметов до начала полномасштабной войны жил в Буче и занимался изготовлением деревянных игрушек. После вторжения россиян его семья эвакуировалась, а он остался дома. 9 марта 2022 года оккупанты ворвались в его квартиру и похитили. С тех пор родные мужчины почти не имели известий о нем.

Сначала мужчину удерживали на территории аэропорта в Гостомеле, где заложников били и использовали как живой щит. В конце марта его вместе с другими украинцами вывезли через Беларусь в СИЗО № 2 в Брянской области РФ, где держали как минимум до мая 2023 года.

Сейчас Сергей Ахметов находится в больнице, где проходит восстановление. По словам Федорука, его возвращение стало символом надежды для громады, ведь в плену до сих пор остаются 33 гражданских жителя Бучанской громады.

Напомним, вчера был проведен комбинированный обмен пленными. Из российской неволи освобождены 185 военных и 20 гражданских украинцев - часть из них обменяны согласно договоренностям в Стамбуле, часть - в рамках очередного, 69-го обмена.

