Цивільний з Бучі, викрадений окупантами у 2022 році, повернувся з полону, - мер Федорук. ФОТО

Під час обміну полоненими 2 жовтня додому повернувся цивільний Сергій Ахметов, якого російські військові викрали у місті Буча ще у березні 2022 року.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає "Медійна ініціатива за права людини", Ахметов до початку повномасштабної війни мешкав у Бучі та займався виготовленням дерев’яних іграшок. Після вторгнення росіян його сім’я евакуювалася, а він залишився вдома. 9 березня 2022 року окупанти увірвалися до його помешкання і викрали. З того часу рідні чоловіка майже не мали звісток про нього.

Спершу чоловіка утримували на території аеропорту в Гостомелі, де заручників били та використовували як живий щит. Наприкінці березня його разом з іншими українцями вивезли через Білорусь до СІЗО № 2 у Брянській області РФ, де тримали щонайменше до травня 2023 року.

Нині Сергій Ахметов перебуває у лікарні, де проходить відновлення. За словами Федорука, його повернення стало символом надії для громади, адже у полоні досі залишаються 33 цивільних жителі Бучанської громади.

Нагадаємо, вчора було проведено комбінований обмін полоненими. З російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців - частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового, 69-го обміну.

