Враг нанес удары по Синельниковскому и Никопольскому районам: четверо раненых, повреждены дома, солнечные панели и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня российские войска наносили удары по населенным пунктам Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровщины, вследствие чего есть раненые и разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

На Синельниковщине россияне ударили беспилотниками по Межевской громаде. Вследствие атак пострадали 4 человека. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Им оказали необходимую помощь.

Из-за ударов загорелись частный дом и сухая трава. Повреждены хозяйственная постройка, гараж, два мотоцикла.

Никопольщину враг обстреливал из тяжелой артиллерии. Целился по населенным пунктам и fpv-дронами. Досталось Никополю, Марганецкой, Покровской и Червоногригорьевской громадам.

Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал

Отмечается, что там обошлось без пострадавших.

Изуродованы 2 дома местных, 4 хозяйственные постройки и солнечные панели. Задело также линию электропередач. Кое-где обследование территорий продолжается.

Кроме того, по уточненной информации, в Днепре из-за ночной атаки среди поврежденного 3 автомобиля.

