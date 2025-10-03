Ворог бив по Синельниківщині та Нікопольщині: четверо поранених, пошкоджено будинки, сонячні панелі та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Синельниківського та Нікопольського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранені та руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
На Синельниківщини росіяни вдарили безпілотниками по Межівській громаді. Унаслідок атак постраждали 4 чоловіки. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їм надали необхідну допомогу.
Через удари зайнялися приватний будинок і суха трава. Пошкоджені господарська споруда, гараж, два мотоцикли.
Нікопольщину ворог обстрілював з важкої артилерії. Цілив по населених пунктах і fpv-дронами. Дісталося Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадам.
Зазначається, що там минулося без потерпілих.
Понівечені 2 оселі місцевих, 4 господарські споруди та сонячні панелі. Зачепило також лінію електропередач. Подекуди обстеження територій триває.
Крім того, за уточненою інформацією, у Дніпрі через нічну атаку серед потрощеного 3 автівки.
