Ворог бив по Синельниківщині та Нікопольщині: четверо поранених, пошкоджено будинки, сонячні панелі та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Синельниківського та Нікопольського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранені та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

На Синельниківщини росіяни вдарили безпілотниками по Межівській громаді. Унаслідок атак постраждали 4 чоловіки. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їм надали необхідну допомогу.

Через удари зайнялися приватний будинок і суха трава. Пошкоджені господарська споруда, гараж, два мотоцикли.

Нікопольщину ворог обстрілював з важкої артилерії. Цілив по населених пунктах і fpv-дронами. Дісталося Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадам.

Фото: Голова ОВА Сергій Лисак

Зазначається, що там минулося без потерпілих.

Понівечені 2 оселі місцевих, 4 господарські споруди та сонячні панелі. Зачепило також лінію електропередач. Подекуди обстеження територій триває.

Фото: Голова ОВА Сергій Лисак

Крім того, за уточненою інформацією, у Дніпрі через нічну атаку серед потрощеного 3 автівки.

Фото: Голова ОВА Сергій Лисак

Фото: Голова ОВА Сергій Лисак