Атака РФ на Днепропетровскую область: враг направил БПЛА и ракеты по Днепру, Павлограду и громадам области. ФОТОРЕПОРТАЖ

С вечера 3 октября российские захватчики атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. Из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"На Днепр агрессор направил БпЛА. Повреждена инфраструктура. Также российские войска совершили ракетную атаку на Павлоград. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Под вражеским ударом оказалась Покровская громада Синельниковского района. Ранения получила 51-летняя женщина. Загорелись три частных дома, один из которых - разрушен. Горела также хозяйственная постройка.

В результате попадания дрона в Межевской громаде огнем охватило гараж.

Из тяжелой артиллерии враг ударил по Покровской громаде на Никопольщине. Пострадавших нет.

По информации ПвК, над Днепропетровщиной защитники неба уничтожили 11 вражеских беспилотников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны осуществили зачистку Сосновки, Хорошего, Новоселовки и Январского на Днепропетровщине, - DeepState







