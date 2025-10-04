УКР
Атака РФ на Дніпропетровщину: ворог скерував БпЛА та ракети по Дніпру, Павлограду й громадах області. ФОТОрепортаж

З вечора 3 жовтня російські загарбники атакували Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. З важкої артилерії обстріляли Нікопольський район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"На Дніпро агресор скерував БпЛА. Пошкоджена інфраструктура. Також російські війська здійснили ракетну атаку на Павлоград. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Під ворожим ударом опинилася Покровська громада Синельниківського району. Поранення дістала 51-річна жінка. Зайнялися три приватні будинки, один з яких – зруйнований. Горіла також господарська споруда.

Внаслідок влучання дрона у Межівській громаді вогнем охопило гараж.

З важкої артилерії ворог вгатив по Покровській громаді на Нікопольщині. Потерпілих немає.

За інформацією ПвК, над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 11 ворожих безпілотників.

