Сутки в Сумской области: девять человек ранены, среди них ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики не прекращают обстрелы Сумской области. За прошедшие сутки девять человек получили ранения. Под вражеским ударом оказалась 21 громада.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Он отметил, что за прошедшие сутки зафиксировано 98 обстрелов по 50 населенным пунктам в 21 громаде области.
В результате российских атак в Середино-Будской громаде получили ранения три женщины 59, 67, 76 лет и двое мужчин 60 и 74 лет. В Андрияшевской ранены две женщины 62 и 50 лет и ребенок 8 лет. В Николаевской поселковой громаде - мужчина 56 лет.
В течение суток зафиксированы повреждения в 9 громадах. В частности, в результате обстрела получили повреждения объекты инфраструктуры в Шосткинской и Сумской громадах, учебное заведение - в Буринской, нежилые помещения и техника - в Ахтырской и Краснопольской громадах, частные дома - в Великописаревской, Середино-Будской, Глуховской и Сумской громадах.
Больше всего повреждений в Андрияшевской громаде: 13 домов, детсад, школа, хозяйственные постройки, автомобили, трактор.
Утром 4 октября враг нанес очередные авиаудары по Краснопольской громаде, попав по неработающему предприятию. Предварительно без жертв, разрушен ангар. Также под ударом оказалась Ахтырская громада. Сгорели нежилые помещения, повреждены 11 частных домовладений.
Вночі 1х борт ТУ-95МС з аеродрому «Енгельс-2» після спорядження крилатими ракетами здійснив посадку на аеродром «Оленья».
Таким чином, можемо вважати, що підготовка до масованої комбінованої атаки по території нашої країни перебуває на стадії завершення.
⏺Забезпечте себе резервними засобами живлення, та запасами води. Сплануйте суботу/неділю заздалегідь, та реагуйте на сигнали повітряних тривог!