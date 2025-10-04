Доба на Сумщині: дев’ять людей поранено, серед них дитина. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припиняють обстрілів Сумської області. Минулої доби дев'ятеро людей дістали поранення. Під ворожим ударом опинилася 21 громада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Він зазначив, що минулої доби зафіксовано 98 обстрілів по 50 населених пунктах у 21 громаді області.

Внаслідок російських атак у Середино-Будській громаді зазнали поранень троє жінок 59, 67, 76 років та двоє чоловіків 60 і 74 років. В Андріяшівській поранено двох жінок 62 і 50 років та дитина 8 років. У Миколаївській селищній громаді - чоловік 56 років.

Протягом доби зафіксовані пошкодження у 9 громадах. Зокрема, внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень об’єкти інфраструктури у Шосткинській та Сумській громадах, навчальний заклад - у Буринській, нежитлові приміщення та техніка - в Охтирській та Краснопільські громадах, приватні будинки - у Великописарівській, Середино-Будській, Глухівській та Сумській громадах.

Найбільше пошкоджень в Андріяшівській громаді: 13 будинків, дитсадок, школа, господарчі споруди, автомобілі, трактор.

Вранці 4 жовтня ворог завдав чергових авіаударів по Краснопільській громаді, поціливши по непрацюючому підприємству. Попередньо без жертв, зруйновано ангар. Також під ударом опинилася Охтирська громада. Згоріли нежитлові приміщення, пошкоджено 11 приватних домоволодінь.

