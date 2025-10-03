Атака "шахедів" на Конотоп 30 вересня: помер чоловік, якого поранила куля ППО

Увечері 3 жовтня у Конотопі на Сумщині у лікарні помер чоловік, якого 30 вересня поранила куля протиповітряної оборони, що збивала російський "шахед".

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.

Під час російської атаки 30 вересня у центрі Конотопа куля протиповітряної оборони поранила 79-річного чоловіка. Його з пораненням живота доставили до лікарні, де зробили термінову операцію.

Медики чотири дні боролися за його життя, однак увечері 3 жовтня чоловік помер.

Семеніхін закликав людей не перебувати біля вікон і на вулиці під час роботи протиповітряної оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пошкоджені об’єкти залізниці, які можна буде відновити лише після перемоги, - Семеніхін про атаку на Конотоп. ФОТО