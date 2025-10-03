Атака "Шахедов" на Конотоп 30 сентября: скончался мужчина, получивший ранение пулей ПВО
Вечером 3 октября в Конотопе на Сумщине в больнице умер мужчина, которого 30 сентября ранила пуля противовоздушной обороны, сбивавшей российский "Шахед".
Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин, информирует Цензор.НЕТ.
Во время российской атаки 30 сентября в центре Конотопа пуля противовоздушной обороны ранила 79-летнего мужчину. Его с ранением живота доставили в больницу, где сделали срочную операцию.
Медики четыре дня боролись за его жизнь, однако вечером 3 октября мужчина умер.
Семенихин призвал людей не находиться у окон и на улице во время работы противовоздушной обороны.
