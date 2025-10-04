РУС
Сутки в Донецкой области: под ударами Славянск, Краматорск и Константиновка, погиб человек, 7 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 3 октября 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали 2 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Краматорский район

По данным ОВА, в Лимане повреждены 2 дома и авто. В Николаевке повреждена многоэтажка, в Рай-Александровке - 2 админздания и автомобиль. В Славянске повреждено кафе и 9 частных домов. В Краматорске повреждена многоэтажка и частные дома; в Камышевахе 1 человек погиб и 4 ранены. В Новодонецком повреждена 5-этажка, в Новоиверском - частный дом. В Новоалександровке Александровской громады ранен человек, разрушен дом, повреждены 3 дома, авто и линия электропередач. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 15 многоэтажек, админздание, кинотеатр, магазин, почта и 5 гаражей.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов.

Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела

