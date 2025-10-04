Сутки в Донецкой области: под ударами Славянск, Краматорск и Константиновка, погиб человек, 7 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 3 октября 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали 2 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Краматорский район

По данным ОВА, в Лимане повреждены 2 дома и авто. В Николаевке повреждена многоэтажка, в Рай-Александровке - 2 админздания и автомобиль. В Славянске повреждено кафе и 9 частных домов. В Краматорске повреждена многоэтажка и частные дома; в Камышевахе 1 человек погиб и 4 ранены. В Новодонецком повреждена 5-этажка, в Новоиверском - частный дом. В Новоалександровке Александровской громады ранен человек, разрушен дом, повреждены 3 дома, авто и линия электропередач. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 15 многоэтажек, админздание, кинотеатр, магазин, почта и 5 гаражей.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов.

















