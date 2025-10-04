Доба на Донеччині: під ударами Слов’янськ, Краматорськ та Костянтинівка, загинула людина, 7 поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 3 жовтня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали 2 райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Краматорський район

За даними ОВА, у Лимані пошкоджено 2 будинки і авто. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку, у Рай-Олександрівці - 2 адмінбудівлі та автівку. У Слов'янську пошкоджено кав'ярню і 9 приватних будинків. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку і приватні будинки; у Комишувасі 1 людина загинула і 4 поранені. У Новодонецькому пошкоджено 5-поверхівку, в Новоіверському - приватний будинок. В Новоолександрівці Олександрівської громади поранено людину, зруйновано будинок, пошкоджено 3 будинки, авто і лінію електропередач. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 15 багатоповерхівок, адмінбудівлю, кінотеатр, крамницю, пошту і 5 гаражів.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

















