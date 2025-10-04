Враг ударил по гражданскому автомобилю в Херсоне: двое детей в тяжелом состоянии. Ранена их мама (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 октября, около 9:30 российские оккупационные войска атаковали гражданское авто в Центральном районе Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрела пострадали женщина и двое детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восстановить газоснабжение в микрорайоне Корабел в Херсоне пока невозможно, - ОВА

"Ребята, 8 и 17 лет, получили взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и переломы костей. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу, где сейчас оперируют", - говорится в сообщении.

Также медпомощь оказывают 38-летней женщине. У нее - взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия и осколочное ранение бедра.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Как позже сообщили в полиции Херсонской области, в результате вражеского обстрела Херсона ранены двое детей и их мама.

"Сегодня около 10 утра российские военные вновь подло осуществили артиллерийский обстрел Херсона. В результате удара получили ранения 38-летняя беременная женщина и ее двое сыновей в возрасте 8 и 17 лет. Их доставили в медицинское учреждение с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями ног. У обоих мальчиков также диагностировано разрушение стопы.

Кроме того, произошло возгорание легкового автомобиля, в результате чего транспортное средство полностью уничтожено", — говорится в сообщении.

На месте вражеских попаданий работали полицейские и представители ГСЧС. Последствия обстрела тщательно документируются для их надлежащего расследования.