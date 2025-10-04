Ворог ударив по цивільній автівці у Херсоні: двоє дітей у важкому стані. Поранено їхню маму (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 жовтня, близько 9:30 російські окупаційні війська атакували цивільне авто у Центральному районі Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждали жінка та двоє дітей.

"Хлопці, 8 та 17 років, дістали вибухові та черепно-мозкові травми, уламкові поранення та перепеломи кісток. Їх у важкому стані доправили до лікарні, де зараз оперують", - йдеться у повідомленні.

Також меддопомогу надають 38-річній жінці. В неї - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія й уламкове поранення стегна.

"Сьогодні близько 10-ої години ранку російські військові вкотре підступно здійснили артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок удару поранення отримали 38-річна вагітна жінка та її двоє синів віком 8 та 17 років. Їх доправили до медичного закладу із мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями ніг. У обох хлопців також діагностували розтрощення стопи.

Крім цього, сталося займання легкового автомобіля, в результаті чого транспортний засіб повністю знищений", - йдеться у повідомленні.

На місці ворожих влучань працювали поліцейські та представники ДСНС. Наслідки обстрілу ретельно документуються задля їх належного розслідування.




















