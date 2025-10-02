УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9603 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Херсона
279 1

Відновити газопостачання у мікрорайоні Корабел у Херсоні наразі неможливо, - ОВА

Ситуація в мікрорайоні Корабел у Херсоні

Мікрорайон Корабел у Херсоні залишився без газопостачання і електропостачання, через безпекові ризики відновлення газопостачання нині неможливе.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, він зазначив, що гуманітарна ситуація в мікрорайоні складна, він залишився без газопостачання і електропостачання.

Фахівці провели технічне обстеження газопроводу та мосту, який з’єднує мікрорайон з іншими частинами міста. Однак через безпекові ризики відновлення газопостачання неможливе, оскільки для робіт потрібна важка техніка.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Щодо електропостачання Прокудін розповів, що ремонтні роботи тривають, але вони ускладнені через постійні російські атаки.

За його даними, після авіаударів російських військ по мосту з мікрорайону Корабел евакуювали понад 1700 людей, зокрема 56 дітей і 171 маломобільну особу. Наразі в небезпечному мікрорайоні залишаються приблизно 200 жителів, дітей серед них немає.

Також дивіться: Росіяни у вересні атакували Херсон з артилерії, авіації та дронами: 6 осіб загинули, ще 66 - поранені. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, через що ускладнено логістику.

У Силах оборони півдня наголосили, що росіяни намагаються ізолювати мікрорайон Корабел у Херсоні.

Автор: 

обстріл (31141) Херсон (3644) Херсонська область (6262) Херсонський район (626)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фламіндічі не змогли одразу здати місто, роблять неживою зоною відчуження по частинах
показати весь коментар
02.10.2025 15:55 Відповісти
 
 