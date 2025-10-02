Відновити газопостачання у мікрорайоні Корабел у Херсоні наразі неможливо, - ОВА

Мікрорайон Корабел у Херсоні залишився без газопостачання і електропостачання, через безпекові ризики відновлення газопостачання нині неможливе.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, він зазначив, що гуманітарна ситуація в мікрорайоні складна, він залишився без газопостачання і електропостачання.

Фахівці провели технічне обстеження газопроводу та мосту, який з’єднує мікрорайон з іншими частинами міста. Однак через безпекові ризики відновлення газопостачання неможливе, оскільки для робіт потрібна важка техніка.

Щодо електропостачання Прокудін розповів, що ремонтні роботи тривають, але вони ускладнені через постійні російські атаки.

За його даними, після авіаударів російських військ по мосту з мікрорайону Корабел евакуювали понад 1700 людей, зокрема 56 дітей і 171 маломобільну особу. Наразі в небезпечному мікрорайоні залишаються приблизно 200 жителів, дітей серед них немає.

Нагадаємо, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, через що ускладнено логістику.

У Силах оборони півдня наголосили, що росіяни намагаються ізолювати мікрорайон Корабел у Херсоні.