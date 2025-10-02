Восстановить газоснабжение в микрорайоне Корабель в Херсоне пока невозможно, - ОВА

Микрорайон Корабел в Херсоне остался без газоснабжения и электроснабжения, из-за рисков безопасности восстановление газоснабжения сейчас невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире рассказал начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Так, он отметил, что гуманитарная ситуация в микрорайоне сложная, он остался без газоснабжения и электроснабжения.

Специалисты провели техническое обследование газопровода и моста, который соединяет микрорайон с другими частями города. Однако из-за рисков безопасности восстановление газоснабжения невозможно, поскольку для работ нужна тяжелая техника.

По электроснабжению Прокудин рассказал, что ремонтные работы продолжаются, но они затруднены из-за постоянных российских атак.

По его данным, после авиаударов российских войск по мосту из микрорайона Корабел эвакуировали более 1700 человек, в том числе 56 детей и 171 маломобильное лицо. Сейчас в опасном микрорайоне остаются около 200 жителей, детей среди них нет.

Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.

В Силах обороны юга отметили, чтороссияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.