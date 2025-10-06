РУС
Рашисты бьют по Запорожью: атакована территория одного из предприятий. ФОТО

Российские оккупанты утром атаковали Запорожье и область, в частности территорию одного из предприятий.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупреждали о пуске КАБов на Запорожскую область.

"Враг бьет по Запорожью. Взрывы прогремели в нескольких районах. Предварительно, без пострадавших на эту минуту", - отметил глава ОГА.

РФ обстреляла Запорожье 6 октября 2025 года. Что известно?

По словам Федорова, россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья.

Предварительно, известно об 1 пострадавшей женщине в результате российских ударов.

РФ обстріляла Запоріжжя 6 жовтня 2025 року. Що відомо?

