Рашисты бьют по Запорожью: атакована территория одного из предприятий. ФОТО
Российские оккупанты утром атаковали Запорожье и область, в частности территорию одного из предприятий.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупреждали о пуске КАБов на Запорожскую область.
"Враг бьет по Запорожью. Взрывы прогремели в нескольких районах. Предварительно, без пострадавших на эту минуту", - отметил глава ОГА.
По словам Федорова, россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья.
Предварительно, известно об 1 пострадавшей женщине в результате российских ударов.
