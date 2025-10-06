УКР
Рашисти б’ють по Запоріжжю: атаковано територію одного з підприємств. ФОТО

Російські окупанти вранці атакували Запоріжжя та область, зокрема територію одного з підприємств.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попереджали про пуск КАБів на Запорізьку область.

"Ворог бʼє по Запоріжжю. Вибухи пролунали в декількох районах. Попередньо, без постраждалих на цю хвилину", - зазначив очільник ОВА.

РФ обстріляла Запоріжжя 6 жовтня 2025 року. Що відомо?

За словами Федорова, росіяни атакували територію одного з підприємств Запоріжжя.

Попередньо, відомо про 1 постраждалу жінку внаслідок російських ударів.

РФ обстріляла Запоріжжя 6 жовтня 2025 року. Що відомо?

