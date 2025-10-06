Еще трех подростков вернули с оккупированных Россией территорий. ФОТО

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти трех подростков с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 18-летняя девушка была вынуждена учиться в школе, где царила сплошная пропаганда, а атмосфера страха и давления заставляла ее мечтать только о побеге. Другая 18-летняя девушка с первых дней войны жила под постоянными обстрелами, что привело к серьезным проблемам с сердцем - получить надлежащую медицинскую помощь в оккупации она не могла.

Третий спасенный - 19-летний юноша, который остался один после потери родителей. Его друзья уже были принудительно мобилизованы оккупантами, и он каждый день боялся, что следующим станет именно он.

Сейчас все трое находятся в безопасности, получают помощь по восстановлению документов, психологическую поддержку и сопровождение.

