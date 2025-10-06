Ще трьох підлітків повернули з окупованих Росією територій. ФОТО

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати трьох підлітків із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі.

За його словами, 18-річна дівчина була змушена навчатися у школі, де панувала суцільна пропаганда, а атмосфера страху та тиску змушувала її мріяти лише про втечу. Інша 18-річна дівчина з перших днів війни жила під постійними обстрілами, що призвело до серйозних проблем із серцем - отримати належну медичну допомогу в окупації вона не могла.

Третій врятований - 19-річний юнак, який залишився сам після втрати батьків. Його друзі вже були примусово мобілізовані окупантами, і він щодня боявся, що наступним стане саме він.

Нині всі троє перебувають у безпеці, отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід.

