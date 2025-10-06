Более 30 атак за день: враг обстрелял Никопольский район, повреждены частные дома и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ в течение 6 октября обстреливали Никополь и Никопольский район Днепропетровщины из различного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"По Никопольщине враг бил из разного оружия. Применял РСЗО "Град", артиллерию и беспилотники. В целом - более трех десятков атак в течение дня", - говорится в сообщении.

Из-за них страдали райцентр, Марганецкая, Червоногригорьевская, Покровская, Мировская громады.

Повреждены 4 частных дома, линии электропередач. К счастью, люди невредимы.









