Понад 30 атак за день: ворог обстріляв Нікопольський район, пошкоджено приватні будинки і ЛЕП. ФОТОрепортаж
Війська РФ протягом 6 жовтня обстрілювали Нікополь та Нікопольський район Дніпропетровщини з різної зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
"По Нікопольщині ворог бив з різної зброї. Застосовував РСЗВ "Град", артилерію та безпілотники. Загалом – понад три десятки атак протягом дня", - ідеться в повідомленні.
Через них потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська громади.
Пошкоджені 4 приватні будинки, лінії електропередач. На щастя, люди вціліли.
