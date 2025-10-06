УКР
Понад 30 атак за день: ворог обстріляв Нікопольський район, пошкоджено приватні будинки і ЛЕП. ФОТОрепортаж

Війська РФ протягом 6 жовтня обстрілювали Нікополь та Нікопольський район Дніпропетровщини з різної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"По Нікопольщині ворог бив з різної зброї. Застосовував РСЗВ "Град", артилерію та безпілотники. Загалом – понад три десятки атак протягом дня", - ідеться в повідомленні.

Через них потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська громади.

Пошкоджені 4 приватні будинки, лінії електропередач. На щастя, люди вціліли.

Обстріл Нікопольщини 6 жовтня 2025 року
