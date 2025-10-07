Защитные сетки от дронов появились на секретном ядерном полигоне РФ. Спутниковые снимки

После серии атак украинских беспилотников Россия начала устанавливать защитные сетки от дронов даже в местах, куда пока ни один беспилотник не долетал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Barents Observer со ссылкой на спутниковые снимки Google Earth.

Отмечается, защитные конструкции появились на Новой Земле - арктическом архипелаге более чем в 2 500 км от Украины, где расположен один из самых секретных ядерных полигонов РФ. Синеватые металлические сетки установлены над тремя рядами топливных резервуаров в поселке Северный. Именно эти емкости обеспечивают горючим объекты ядерного полигона. Сетки, известные как "cope cages", имеют целью не допустить взрыва беспилотников непосредственно на поверхности резервуаров и тем самым предотвратить возгорание топлива.

Голубые металлические сетки, известные как "клетки для копов", покрывают три ряда резервуаров для хранения топлива вблизи портового сооружения в Северном. Спутниковый снимок от 14 августа 2025 года

Спутниковые снимки от 14 августа 2025 года четко демонстрируют разницу между нынешним состоянием территории и кадрами зимы 2021-го, когда резервуары еще оставались открытыми. Возле порта расположены хранилища бензина для техники полигона, тогда как большие емкости с мазутом для котельных до сих пор не имеют защитных конструкций.

На изображении слева показаны топливные баки без покрытия зимой 2021 года. Изображение тех же баков с сетками от дронов справа дано серединой августа 2025 года

Такие металлические каркасы уже установлены и на других российских военных объектах, в частности на авиабазе Оленья вблизи Мурманска, которая неоднократно становилась целью украинских дронов. Масштабная атака на этот объект состоялась 1 июня 2025 года во время операции "Паутина".

Прошлым летом сетки были установлены для покрытия авиационных топливных баков на авиабазе Оленя на Кольском полуострове.

Аналитики предполагают, что новые меры безопасности могут быть реакцией на развитие украинских крылатых ракет и беспилотников дальнего действия. В августе Украина представила FP-5 Flamingo - ракету с дальностью до 3 000 км, что делает даже Новую Землю потенциально достижимой целью.

"Россия пытается распространять опыт защиты авиабаз и портов на отдаленные арктические объекты. Но это скорее реакция отчаяния, чем продуманная стратегия", - отмечают эксперты.

Кроме того, россияне опасаются того, что украинские специалисты хорошо знают этот полигон. Ведь именно украинская горная бригада в советские времена вырубила в скалах шахты для подземных ядерных испытаний между 1964 и 1990 годами. В память об этом главный отель в Северном назвали "Украина".

Сегодня Северный - один из самых секретных военных городков России. Хотя последний подземный ядерный взрыв там состоялся еще в 1990 году, на полигоне до сих пор проводят субкритические испытания в шахтах, расположенных примерно в трех километрах от поселения. Контроль над всеми работами осуществляет 12-е Главное управление Министерства обороны РФ, которое отвечает за хранение и транспортировку ядерных боеголовок в тесном сотрудничестве с "Росатомом".

Всего с 1955 года на Новой Земле Россия провела 132 ядерных и термоядерных взрыва, включая "Царь-бомбу" - самую мощную в мире. После того как в 2023 году Владимир Путин отозвал ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBT), Москва начала активную подготовку полигона к возможному возобновлению экспериментов. Один тоннель уже готов, еще один - в процессе строительства.

Этот комплекс, где "Росатом" и 12-е Главное управление проводят субкритические ядерные испытания, расположен примерно в трех километрах к югу от Северного. Выше по долине находятся десятки тоннелей, где осуществлялись реальные ядерные взрывы с 1964 по 1990 год. Спутниковые снимки Google Earth от 14 августа 2025 года демонстрируют современное состояние этой территории.

Появление дронозащитных сеток на арктическом полигоне может свидетельствовать не только об опасениях украинских атак, но и об осознании того, что современная война способна добраться даже до самых отдаленных точек, которые ранее казались недосягаемыми.

