Захисні сітки від дронів з’явилися на секретному ядерному полігоні РФ. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Після серії атак українських безпілотників Росія почала встановлювати захисні сітки від дронів навіть у місцях, куди поки що жоден безпілотник не долітав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Barents Observer із посиланням на супутникові знімки Google Earth.

Зазначається, захисні конструкції з’явилися на Новій Землі - арктичному архіпелазі більш ніж за 2 500 км від України, де розташований один із найсекретніших ядерних полігонів РФ. Синюваті металеві сітки встановлено над трьома рядами паливних резервуарів у селищі Сєверний. Саме ці місткості забезпечують пальним об’єкти ядерного полігону. Сітки, відомі як "cope cages", мають на меті не допустити вибуху безпілотників безпосередньо на поверхні резервуарів і тим самим запобігти загорянню пального.

Блакитні металеві сітки, відомі як "клітки для копів", покривають три ряди резервуарів для зберігання палива поблизу портової споруди в Північному. Супутниковий знімок від 14 серпня 2025 року

Супутникові знімки від 14 серпня 2025 року чітко демонструють різницю між теперішнім станом території та кадрами зими 2021-го, коли резервуари ще залишалися відкритими. Біля порту розташовані сховища бензину для техніки полігону, тоді як великі ємності з мазутом для котелень досі не мають захисних конструкцій.

На зображенні ліворуч показано паливні баки без покриття взимку 2021 року. Зображення тих самих баків із сітками від дронів праворуч дано серединою серпня 2025 року

Такі металеві каркаси вже встановлені й на інших російських військових об’єктах, зокрема на авіабазі Оленя поблизу Мурманська, яка неодноразово ставала ціллю українських дронів. Масштабна атака на цей об’єкт відбулася 1 червня 2025 року під час операції "Павутина".

Минулого літа сітки були встановлені для покриття авіаційних паливних баків на авіабазі Оленя на Кольському півострові.

Аналітики припускають, що нові заходи безпеки можуть бути реакцією на розвиток українських крилатих ракет і безпілотників дальньої дії. У серпні Україна представила FP-5 Flamingo – ракету з дальністю до 3 000 км, що робить навіть Нову Землю потенційно досяжною ціллю.

"Росія намагається поширювати досвід захисту авіабаз і портів на віддалені арктичні об’єкти. Але це радше реакція відчаю, ніж продумана стратегія", – зазначають експерти.

Крім того, росіяни побоюються того, що українські фахівці добре знають цей полігон. Адже саме українська гірнича бригада у радянські часи вирубала в скелях шахти для підземних ядерних випробувань між 1964 і 1990 роками. В пам’ять про це головний готель у Сєверному назвали "Україна".

Сьогодні Сєверний – одне з найсекретніших військових містечок Росії. Хоча останній підземний ядерний вибух там відбувся ще у 1990 році, на полігоні досі проводять субкритичні випробування у шахтах, розташованих приблизно за три кілометри від поселення. Контроль над усіма роботами здійснює 12-те Головне управління Міністерства оборони РФ, яке відповідає за зберігання та транспортування ядерних боєголовок у тісній співпраці з "Росатомом".

Загалом із 1955 року на Новій Землі Росія провела 132 ядерні та термоядерні вибухи, включно з "Цар-бомбою" – найпотужнішою у світі. Після того як у 2023 році Володимир Путін відкликав ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CTBT), Москва почала активну підготовку полігону до можливого відновлення експериментів. Один тунель уже готовий, ще один – у процесі будівництва.

Цей комплекс, де "Росатом" і 12-те Головне управління проводять субкритичні ядерні випробування, розташований приблизно за три кілометри на південь від Сєверного. Вище по долині знаходяться десятки тунелів, де здійснювалися реальні ядерні вибухи з 1964 по 1990 рік. Супутникові знімки Google Earth від 14 серпня 2025 року демонструють сучасний стан цієї території.

Поява дронозахисних сіток на арктичному полігоні може свідчити не лише про побоювання українських атак, а й про усвідомлення того, що сучасна війна здатна дістатися навіть до найвіддаленіших точок, які раніше здавалися недосяжними.

